«Лакі панч». Редкач принизив перемогу Девіса над Ромеро
Ромеро: «Я виграв кожен епізод нашого бою з Девісом, я розбирав його»
Роландо впевнений, що міг продовжити поєдинок
11:58
Американський легковаговик Роландо Ромеро (14- 1, 12 КО) в коментарі ESPN розповів, що не згоден з зупинкою в поєдинку з чемпіоном WBA World Джервонтой Девісом (27-0, 25 KO).
Нагадаємо, Девіс виграв у Ромеро технічним нокаутом у шостому раунді.
«Він зловив мене лівим боковим. Я воїн і хотів продовжити бій. До того ж, я виграв кожен епізод нашого бою, я розбирав його і повинен був уникнути цього удару. Я повинен був бути готовим протягом всього поєдинку, але у Девіса вийшов хороший удар. Джервонта боявся мене і я впевнений, що він більше не буде зі мною битися».
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