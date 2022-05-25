Руїс: «Співпраця з Top Rank було для мене пеклом»

Колишній чемпіон світу Енді Руїс (34-2, 22 KO) в інтерв'ю FightHype.com зізнався, що ні краплі не шкодує про своє рішення покинути промоутерську компанію Top Rank.

Ось чому я хочу свою власну промоутерську компанію, хочу мати своїх власних бійців. Мені нема чого у них забирати, Бог вже дав мені все. Тепер я хочу дати їм можливість проявити себе. Нічого не можу сказати про Top Rank, але просто вони не показують те, що цінують тебе як бійця».