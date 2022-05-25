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Руїс: «Співпраця з Top Rank було для мене пеклом»

Мексиканець зізнався, що ні краплі не шкодує про своє рішення
Бокс Професійний бокс
25 травня 22:30
Руїс: «Співпраця з Top Rank було для мене пеклом»

Колишній чемпіон світу Енді Руїс (34-2, 22 KO) в інтерв'ю FightHype.com зізнався, що ні краплі не шкодує про своє рішення покинути промоутерську компанію Top Rank.

«Час з Top Rank було пеклом, але Ел Хеймон витягнув мене звідти і як тільки це сталося, моя кар'єра почала змінюватися. Тепер я з PBC, а вони платять тобі те, що ти заслуговуєш. Дайте-но я скажу це ще раз - PBC платять тобі стільки, скільки ти заслуговуєш! Ми ризикуємо своїми життями і робимо це не просто для того, щоб порадувати публіку і дозволяти промоутерам з менеджерами забирати всі гроші. А що ж з нами, з людьми, які б'ються, у яких є діти, сім'ї?

Ось чому я хочу свою власну промоутерську компанію, хочу мати своїх власних бійців. Мені нема чого у них забирати, Бог вже дав мені все. Тепер я хочу дати їм можливість проявити себе. Нічого не можу сказати про Top Rank, але просто вони не показують те, що цінують тебе як бійця».

Енді Руїс висловив надію роздобути бій з Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Рене Тер Велде
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