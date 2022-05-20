Вщент п’яний Ф’юрі напав на таксиста у Франції
«Ще довго Тайсона ніхто не зможе побити». Ф’юрі боксу на фоні чудового краєвиду
Батько «Циганського короля» захоплюється формою свого сина
14:33
Фото: BT Sport
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) проводить останні дні відпочинку у Каннах.
«Циганський король» повідомив в Instagram, що після 4-мильної пробіжки на фоні красот Франції боксував з тінню. Коментував усе батько британця Джон, який сказав, що «ще довго Тайсона ніхто не зможе побити»:
Нагадаємо, що Ф’юрі потрапив у скандал через п’янство.
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