Скандальний суперник Віталія Кличка повернувся на ринг і достроково переміг
Чарр витратив всього три раунди на перемогу
07:53
У Гамбурзі (Німеччина) колишній чемпіон WBA World в суперважкій вазі, сирійський трештокер Махмуд Мануель Чарр (33-4, 19 KO) виграв технічним нокаутом у німця Ніколи Мілачіча (21- 3, 14 КО).
Мануель неспішно почав поєдинок і в першому раунді не виглядав нічим краще суперника. Нарощувати перевага Чарр почав у другому, коли відправив опонента в нокдаун.
У третьому раунді Чарр тричі відправляв Мілачіча в нокдаун і рефері був змушений зняти німця з бою.Нагадаємо, у вересні 2012 року скандальний Чарр достроково програв українцеві Віталію Кличку. При цьому, до поєдинку він у своїй класичній ображав українця, намагаючись вивести того з рівноваги.
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