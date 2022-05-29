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Скандальний суперник Віталія Кличка повернувся на ринг і достроково переміг

Чарр витратив всього три раунди на перемогу
Бокс Професійний бокс
07:53
Скандальний суперник Віталія Кличка повернувся на ринг і достроково переміг

У Гамбурзі (Німеччина) колишній чемпіон WBA World в суперважкій вазі, сирійський трештокер Махмуд Мануель Чарр (33-4, 19 KO) виграв технічним нокаутом у німця Ніколи Мілачіча (21- 3, 14 КО).

Мануель неспішно почав поєдинок і в першому раунді не виглядав нічим краще суперника. Нарощувати перевага Чарр почав у другому, коли відправив опонента в нокдаун.

У третьому раунді Чарр тричі відправляв Мілачіча в нокдаун і рефері був змушений зняти німця з бою.

Нагадаємо, у вересні 2012 року скандальний Чарр достроково програв українцеві Віталію Кличку. При цьому, до поєдинку він у своїй класичній ображав українця, намагаючись вивести того з рівноваги. 
Карен Агабекян
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Мануель Чарр

Коментарі 1

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29 травня 2022р. 08:13
Почему он скандальный?
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