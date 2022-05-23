«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа

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Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Проблема в тому, що коли всі дізналися, на що ти здатен, вони можуть розробити план, як тебе перемогти. І зараз Ентоні має змінити тактику, стиль, малюнок того, що хоче зробити в реванші. Не знаю, до чого прийде Джошуа. Для AJ це буде складна, але не неможливо задача.