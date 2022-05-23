Кривдник Йоки знову буде присутній в таборі Усика перед реваншем з Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Нельсон заявив, що ще давно передбачав велич українця
10:18
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Я думаю, що для Джошуа це складний поєдинок, важчий за реванш з Руісом. Це не неможлива задача, але я слідкую за Усиком з самого початку його виступів в професіоналах і уже тоді казав, що цей хлопчина є ймовірним спадкоємцем (на трон в надважкому дивізіоні).
Проблема в тому, що коли всі дізналися, на що ти здатен, вони можуть розробити план, як тебе перемогти. І зараз Ентоні має змінити тактику, стиль, малюнок того, що хоче зробити в реванші. Не знаю, до чого прийде Джошуа. Для AJ це буде складна, але не неможливо задача.
Нагадаэмо, що Мартін Баколе (18-1, 13 KO) знову буде в тренувальному таборі українця.
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