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Спаринг-партнер Джошуа: «Ви бачили обличчя Усика після першого бою. Ентоні може виграти реванш»

Петер Кадіру розповів що потрібно робити британцю
Бокс Професійний бокс
09:51
Спаринг-партнер Джошуа: «Ви бачили обличчя Усика після першого бою. Ентоні може виграти реванш»

Німецький надважковаговик Петер Кадіру неодноразово спарингував з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Він розповів, що потрібно робити британцю, аби перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) у реванші:

«Я думаю, що Джошуа потрібно бути психологічно готовим підштовхувати себе. Вважаю, що Джошуа дуже великий хлопець, йому потрібно тиснути на Усика, тоді він зможе перемогти. Після першого бою ви бачили обличчя Усика, Джошуа влучав по ньому. Думаю, якщо він підтримуватиме темп, тиснутиме, то зможе виграти бій».

Промоутер Джошуа Едді Хірн анонсував новини по реваншу вже цього тижня.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик

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