Хірн дав зрозуміти, що цього тижня офіційно оголосять про бій Усик – Джошуа
Спаринг-партнер Джошуа: «Ви бачили обличчя Усика після першого бою. Ентоні може виграти реванш»
Петер Кадіру розповів що потрібно робити британцю
09:51
Німецький надважковаговик Петер Кадіру неодноразово спарингував з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Він розповів, що потрібно робити британцю, аби перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) у реванші:
«Я думаю, що Джошуа потрібно бути психологічно готовим підштовхувати себе. Вважаю, що Джошуа дуже великий хлопець, йому потрібно тиснути на Усика, тоді він зможе перемогти. Після першого бою ви бачили обличчя Усика, Джошуа влучав по ньому. Думаю, якщо він підтримуватиме темп, тиснутиме, то зможе виграти бій».
Промоутер Джошуа Едді Хірн анонсував новини по реваншу вже цього тижня.
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