Екс-чемпіон світу: «Українці дуже патріотичні – Ломаченко відмовився від можливості стати абсолютним чемпіоном, аби захищати своїх людей»
Стівенсон: «Це «Лома» заявив, що я йому взагалі нецікавий»
Шакур стверджує, що готовий до бою з українцем
16:59
Чемпіон світу за версією WBO у другому напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (18- 0, 9 KO) в Twitter спростував слова Пола Маліньяджі, Який вважає, що він уникає бою з екс-чемпіоном світу в трьох дивізіонах Василем Ломаченко (16- 2, 11 КО).
«Коли «Лому» спитали про поєдинок зі мною, то він заявив, що я йому взагалі нецікавий. Але Пол Маліньяджі каже, що всі просто називають його ім'я і не хочуть з ним битися. Це вигадка, оскільки я готовий битися з ким завгодно. Коли прийде час, я сподіваюся, що ти поставиш свої гроші на того, про кого говориш, чемп».
Нагадаємо, раніше Стівенсон заявив, що готовий піднятися в легку вагу до Ломаченко.