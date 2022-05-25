«Три місяці тому, коли ми думали, що все скоро закінчиться!» Як діти Усика від вибухів ховалися
Дружина боксера поділилася особистими знімками в соцмережах
12:20
Дружина власника титулів WBO / WBA / IBF в хевівейте Александра Усика (19- 0, 13 KO) - Катерина опублікувала в Instagrаm колаж зі знімків, зроблених три місяці тому - 25 лютого:
«Діти цього не забудуть ніколи! 25 лютого, три місяці тому, коли ми думали, що все скоро закінчиться. Максимум тиждень ... сильний народ і сильний дух! »
Нагадаємо, що український супертяж разом з сім'єю проживав в Ворзелі, Київської області. У березні будинок боксера був окупований рашистами, наслідками перебування орків Катерина також ділилася зі своїми підписниками в соцмережах.
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