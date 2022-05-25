«Це обов’язково відбудеться». Промоутер Усика розповів про плани провести бій чемпіона в Україні після перемоги над рашистами

Це була мрія братів Кличків

Фото: K2

Промоутер чемпіона світу за версіями WBO/WBA/IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, що він та його підопічний бажають здійснити те, чого не вдавалося легендарним братам Володимиру та Віталію Кличкам:



Чи є таке бажання чи плани після перемоги (над росією) провести велике шоу K2 на «Олімпійському» із залученням вашої найбільшої зірки (Олександра Усика)?

Звичайно є. Це не секрет, це не пусті слова. Ми про це давно говорили. Це була мрія братів Кличків провести (бій) в Україні на «Олімпійському», так само зараз є нашою мрією. І рано чи пізно це обов’язково відбудеться.

Також Красюк розповів XSPORT, що через війну бій відбудеться на два з половиною місяця пізніше запланованого часу.