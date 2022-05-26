Уайлдер: «Я не можу зупинитися прямо зараз, мені треба продовжувати моє подорож»

Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) натякнув, що не збирається завершувати кар'єру.

Американця цитує портал boxingscene.com:

Я не можу зупинитися прямо зараз. Мені треба продовжувати моє подорож. Я так сильно вас всіх люблю. Я не можу закінчити таким чином. Мій шлях ще не закінчено. Я повинен продовжувати».