В США з’явиться пам’ятник Уайлдеру
Уайлдер: «Я не можу зупинитися прямо зараз, мені треба продовжувати моє подорож»
«Бронзовий Бомбардувальник» натякнув, що не збирається завершувати кар'єру
15:30
Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) натякнув, що не збирається завершувати кар'єру.
Американця цитує портал boxingscene.com:
«Боже мій, який же це крутий момент! Мене благословили прямо посеред мого шляху. Це не те, як якщо б я був на пенсії і пройшло десять або двадцять років. Ні, мені підносять квіти в даний момент...
Я не можу зупинитися прямо зараз. Мені треба продовжувати моє подорож. Я так сильно вас всіх люблю. Я не можу закінчити таким чином. Мій шлях ще не закінчено. Я повинен продовжувати».
Президент WBC Маурісіо Сулейман розраховує на швидке повернення Деонтея Уайлдера на ринг.