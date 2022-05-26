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Уайлдер: «Я не можу зупинитися прямо зараз, мені треба продовжувати моє подорож»

«Бронзовий Бомбардувальник» натякнув, що не збирається завершувати кар'єру
Бокс Професійний бокс
15:30
Уайлдер: «Я не можу зупинитися прямо зараз, мені треба продовжувати моє подорож»

Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) натякнув, що не збирається завершувати кар'єру.

Американця цитує портал boxingscene.com:

«Боже мій, який же це крутий момент! Мене благословили прямо посеред мого шляху. Це не те, як якщо б я був на пенсії і пройшло десять або двадцять років. Ні, мені підносять квіти в даний момент...

Я не можу зупинитися прямо зараз. Мені треба продовжувати моє подорож. Я так сильно вас всіх люблю. Я не можу закінчити таким чином. Мій шлях ще не закінчено. Я повинен продовжувати».

Президент WBC Маурісіо Сулейман розраховує на швидке повернення Деонтея Уайлдера на ринг.

Рене Тер Велде
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Деонте Уайлдер

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