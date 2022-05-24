Українці на ЧС. Мартон пройшов далі, Набієв програв роздільним рішенням суддів
Українець Набієв на ЧЄ-2022 стартував перемогою над господарем турніру
Боксер присвятив перемогу Миколаєву
21:58
На чемпіонаті Європи з боксу в Єревані (Вірменія) з перемоги у вазі до 54 кг стартував українець Ельмір Набієв.
Українець виграв у вірменина Яніка Сахакяна.
Зазначимо, що свою перемогу Набієв присвятив Миколаєву.
«Присвячую перемогу Місту-герою Миколайови».
У чвертьфіналі Набієв зустрінеться з першим сіяним – французом Біллалем Беннама.
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