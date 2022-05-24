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Українець Набієв на ЧЄ-2022 стартував перемогою над господарем турніру

Боксер присвятив перемогу Миколаєву
Бокс Аматорський бокс
21:58
Українець Набієв на ЧЄ-2022 стартував перемогою над господарем турніру

На чемпіонаті Європи з боксу в Єревані (Вірменія) з перемоги у вазі до 54 кг стартував українець Ельмір Набієв.

Українець виграв у вірменина Яніка Сахакяна.

Зазначимо, що свою перемогу Набієв присвятив Миколаєву.

«Присвячую перемогу Місту-герою Миколайови».


У чвертьфіналі Набієв зустрінеться з першим сіяним – французом Біллалем Беннама.

Карен Агабекян
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Ельмір Набієв

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