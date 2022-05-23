Український проспект Черкашин проводить спаринги в США
Боксер з Харкова невдовзі дебютує на американському ринзі
20:40
Федір Черкашин готується до дебюту в США / фото - Instagram боксера
Непереможний український боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (19-0, 12 KO) продовжує збір в США напередодні наступного поєдинку. В своєму Instagram українець опублікував нові світлини з тренувального процесу.
Харків’янин спарингує в Маямі з місцевими боксерами. З ким саме, правда, українець не зазначив.
Нагадаємо, що за чутками дебют в США у Черкашина може відбутись 19 серпня.
Дивіться інтерв’ю Федіра для нашого проекту «Разом до перемоги».
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