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Український проспект Черкашин проводить спаринги в США

Боксер з Харкова невдовзі дебютує на американському ринзі
Бокс Професійний бокс
20:40
Український проспект Черкашин проводить спаринги в США
Федір Черкашин готується до дебюту в США / фото - Instagram боксера

Непереможний український боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (19-0, 12 KO) продовжує збір в США напередодні наступного поєдинку. В своєму Instagram українець опублікував нові світлини з тренувального процесу.

Харків’янин спарингує в Маямі з місцевими боксерами. З ким саме, правда, українець не зазначив.


Нагадаємо, що за чутками дебют в США у Черкашина може відбутись 19 серпня.

Дивіться інтерв’ю Федіра для нашого проекту «Разом до перемоги».

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