Український проспект Черкашин проводить спаринги в США

Боксер з Харкова невдовзі дебютує на американському ринзі

Федір Черкашин готується до дебюту в США / фото - Instagram боксера

Непереможний український боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (19-0, 12 KO) продовжує збір в США напередодні наступного поєдинку. В своєму Instagram українець опублікував нові світлини з тренувального процесу.

Харків’янин спарингує в Маямі з місцевими боксерами. З ким саме, правда, українець не зазначив.

Нагадаємо, що за чутками дебют в США у Черкашина може відбутись 19 серпня.

Дивіться інтерв’ю Федіра для нашого проекту «Разом до перемоги».