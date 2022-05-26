Українці Харциз, Захарєєв і Мартон вийшли в 1/4 фіналу ЧЄ-2022

Ще двоє українців припинили виступи на турнірі

На чемпіонаті Європи у Вірменії українці Ярослав Харциз (До 63 кг), Юрій Захарєєв (до 71 кг) і Роберт Мартон (до 92 кг) вийшли у чвертьфінали.



Харциз переміг виступаючого за Сербію росіянина Павла Федорова, Захарєєв був сильніше угорця Іствана Герценіі, а Мартон впорався з румуном Емануелем Міцаном.

При цьому, Віктор Петров (до 67 кг) достроково (рефері зупинив бій через сильного розсічення у українця) поступився Денієлю Кроттеру з Німеччини, а Дмитро Ловчинський (від 92 кг) програв норвежцю Мохамеду Омару Шину.

Нагадаємо, раніше зі збірної України в чвертьфінал вийшов Іван Сапун.