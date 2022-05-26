Збірна України запалила на чемпіонаті Європи U22: 10 медалей, Захареев - кращий боксер турніру
Українці Харциз, Захарєєв і Мартон вийшли в 1/4 фіналу ЧЄ-2022
Ще двоє українців припинили виступи на турнірі
20:10
На чемпіонаті Європи у Вірменії українці Ярослав Харциз (До 63 кг), Юрій Захарєєв
(до 71 кг) і Роберт Мартон (до 92 кг) вийшли у чвертьфінали.
Харциз переміг виступаючого за Сербію росіянина Павла Федорова, Захарєєв був сильніше угорця Іствана Герценіі, а Мартон впорався з румуном Емануелем Міцаном.
При цьому, Віктор Петров (до 67 кг) достроково (рефері зупинив бій через сильного розсічення у українця) поступився Денієлю Кроттеру з Німеччини, а Дмитро Ловчинський (від 92 кг) програв норвежцю Мохамеду Омару Шину.
Нагадаємо, раніше зі збірної України в чвертьфінал вийшов Іван Сапун.