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Усик показав за допомогою якого предмета тренує силу

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Усик показав за допомогою якого предмета тренує силу

Чемпіон світу з версій WBO, IBF, WBA українець Олександр Усик (19- 0, 13 КО) показав в Instagram як готується до наступного бою за допомогою гирі.

 

Нагадаємо, влітку планується реванш Усика проти Джошуа, але наразі контракти ще не підписані. При цьому, оголошення бою очікується цього тижня.

Переможець реваншу Усик - Джошуа, ймовірно, проведе поєдинок проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі за статус абсолютного чемпіона.

Карен Агабекян
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