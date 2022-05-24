В команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа

Всі питання вирішені і з дня на день усі мають поставити автографи

Фото: Sky Sports

Промоутер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розказав, з чим пов’язане таке тривале очікування на анонс поєдинку українця з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Насправді, немає жодної такої причини, яку можна було б озвучити як ту, яка зараз узгоджується. Оскільки багато учасників долучені до того, аби цей контракт став реальністю, оскільки це всесвітнього масштабу подія, є багато дрібних, але дуже важливих речей, які необхідно вивчити до кінця, необхідно їх включення до контракту. Кожне слово, кожне формулювання має значення. Ніби ми і поспішаємо, але намагаємося без халатності поставитися. І щоб з моменту підписання контракту ми не займалися організаційною роботою, а безпосередньо працювали на спортивний результат поєдинку.

Також Красюк розповів XSPORT, що через війну бій відбудеться на два з половиною місяця пізніше запланованого часу.