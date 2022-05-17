В США з’явиться пам’ятник Уайлдеру
близько 3 років тому
У центрі міста Тускалуса, Алабама, США, з'явиться пам'ятник екс-чемпіону світу в надважкій вазі Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 КО), повідомляє Boxingscene.
Монумент у рідному місті боксера відкриють 25 травня.
Подію прокоментував мер міста Волт Меддокс.
«Ми раді представити цей довгоочікуваний твір мистецтва, який зображає боксера-чемпіона з Таскалуси. Він Був створений Калебом О’Коннором, для якого Тускалуса стала домом, і створив багато інших чудових творів у нашому місті».
Нагадаємо, Уайлдер буде битися за вакантний чемпіонський титул WBC, якщо Тайсон Ф’юрі офіційно завершить кар’єру.
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