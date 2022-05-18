Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:50
Золото Юкона
11:20
Пляжний волейбол. King of the Court. Утрехт

Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш

Але повномасштабна війна внесла корективи
Бокс Професійний бокс
09:25
Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш

Екс-чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко роздумує щодо можливого повернення на профі ринг:

Я думав про те, що мені треба написати Ф’юрі: «Що на рахунок останнього танцю?» Він же хоче завершити кар’єру. Ми ж повинні були ще тоді провести другий поєдинок. И я дійсно про це думав. Але знаєте що? Я не зробив цього, так як зараз мої думки в абсолютному іншому світі. Так, я мріяв стати найбільш віковим чемпіоном в історії хевівейту. Але це було тоді. А зараз все це під великим питанням.

В WBC розповіли, що буде з титулом, якщо Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) дійсно завершив кар’єру.

Джерело: vringe.com Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Володимир Кличко закликав відсторонити росіян до наступної Олімпіади
Володимир Кличко закликав відсторонити росіян до наступної Олімпіади
Olympics
10:41
«Занурить цей титул у відро з кров’ю». Як Володимир Кличко готовий боротися з росіянами у боксі
«Занурить цей титул у відро з кров’ю». Як Володимир Кличко готовий боротися з росіянами у боксі
Бокс Професійний бокс
17 травня 16:05
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
Бокс Професійний бокс
17 травня 09:58
Життя налагоджується! Екс-наречена Кличко Панеттьері вперше за 10 років зніметься в кіно
Життя налагоджується! Екс-наречена Кличко Панеттьері вперше за 10 років зніметься в кіно
Бокс Професійний бокс
16 травня 12:18
Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»
Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»
Бокс Професійний бокс
16 травня 12:17
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15

Новини: Бокс

Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш
Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш
Професійний бокс
09:25
﻿Усик пообіцяв дати на армію велику кількість грошей від гонорару з Джошуа
﻿Усик пообіцяв дати на армію велику кількість грошей від гонорару з Джошуа
Професійний бокс
17 травня 21:57
«Занурить цей титул у відро з кров’ю». Як Володимир Кличко готовий боротися з росіянами у боксі
«Занурить цей титул у відро з кров’ю». Як Володимир Кличко готовий боротися з росіянами у боксі
Професійний бокс
17 травня 16:05
Махно, Ловчинська, Лисенко та Охота програли в чвертьфіналі жіночого чемпіонату світу-2022
Махно, Ловчинська, Лисенко та Охота програли в чвертьфіналі жіночого чемпіонату світу-2022
Аматорський бокс
17 травня 12:26
В США з’явиться пам’ятник Уайлдеру
В США з’явиться пам’ятник Уайлдеру
Професійний бокс
17 травня 10:57
«Порхай, як метелик. Е * * ш, як ЗСУ! » Нове фото дружини Усика
«Порхай, як метелик. Е * * ш, як ЗСУ! » Нове фото дружини Усика
Професійний бокс
17 травня 10:53
Хірн анонсував хороші новини по реваншу Усик – Джошуа
Хірн анонсував хороші новини по реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
17 травня 10:41
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
Професійний бокс
17 травня 09:58
Німецький боксер помер під час поєдинку
Німецький боксер помер під час поєдинку
Професійний бокс
17 травня 09:45
Всі новини

Популярні новини

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Карате
11 травня 09:58
9
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Футбол Збірна України
12 травня 16:49
Всі новини