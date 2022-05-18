Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш
Але повномасштабна війна внесла корективи
09:25
Екс-чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко роздумує щодо можливого повернення на профі ринг:
Я думав про те, що мені треба написати Ф’юрі: «Що на рахунок останнього танцю?» Він же хоче завершити кар’єру. Ми ж повинні були ще тоді провести другий поєдинок. И я дійсно про це думав. Але знаєте що? Я не зробив цього, так як зараз мої думки в абсолютному іншому світі. Так, я мріяв стати найбільш віковим чемпіоном в історії хевівейту. Але це було тоді. А зараз все це під великим питанням.
В WBC розповіли, що буде з титулом, якщо Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) дійсно завершив кар’єру.
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