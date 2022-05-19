Кличко: «Знаю, що Бубка патріот і у нього чітка позиція по цій війні»
Володимир Кличко – про путіна: «Як можна переконати божевільного? Я навіть не знаю »
Легендарний українець жорстко висловився на адресу лідера країни-агресора<br> <br>
13:27
Володимир Кличко / Фото - dailysabah.comЕкс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Володимир Кличко в ефірі передачі Piers Morgan Uncensored заявив, що не бачить сенсу в переговорах з президентом росії володимиром путіним, за наказом якого, війська рф вторглися на територію України.
«Мене багато разів в різних інтерв'ю запитували, що б я сказав путіну. Немає якихось конкретних слів, які змогли б переконати путіна змінити його життя, поміняти його думку або припинити війну. Це просто думки божевільного людини. Як можна переконати божевільного? Я навіть не знаю».
«Тут нема про що розмовляти, тому що з боку росії виходить брехня. Вони кажуть, що ніколи ні на кого не нападали, нікуди не вторгалися, але буквально зараз це сталося. І це не одиничний випадок ».
«Коли росія, путін, його армія, міністр закордонних справ або інші причетні щось заявляли, вони все робили навпаки. Так як ми можемо розмовляти? Я навіть не бачу причин для цього. Є тільки одна пропозиція, яка не тільки путін, але і весь світ повинен сприйняти всерйоз: «Зупиніть цю безглузду війну».
Раніше Кличко-молодший закликав МОК відсторонити росіян від наступних Олімпійських ігор.
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