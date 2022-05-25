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Володимир Кличко: «росія має зрозуміти, що ця безглузда війна катапультує її на 50 років назад»

Українець вважає, що рашисти самі завдають собі шкоди
Бокс Професійний бокс
09:01
Володимир Кличко: «росія має зрозуміти, що ця безглузда війна катапультує її на 50 років назад»
Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко в своєму Instagram намагається достукатися до росії, які заганяють себе все далі і далі від цивілізованого світу:

росія має зрозуміти, що війна, яку вони розпочали, не просто безглузда, а й справді їм шкодить: рф увійшла в машину часу, яка катапультує їх на 50 років назад.

Світ ізолює росію. Це завдасть їм величезної шкоди.

Володимир вважає, що переконати володимира путіна неможливо – він же божевільний.

Олег Шумейко-молодший
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війна Володимир Кличко

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