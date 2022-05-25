Володимир Кличко – про путіна: «Як можна переконати божевільного? Я навіть не знаю »
Володимир Кличко: «росія має зрозуміти, що ця безглузда війна катапультує її на 50 років назад»
Українець вважає, що рашисти самі завдають собі шкоди
09:01
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко в своєму Instagram намагається достукатися до росії, які заганяють себе все далі і далі від цивілізованого світу:
росія має зрозуміти, що війна, яку вони розпочали, не просто безглузда, а й справді їм шкодить: рф увійшла в машину часу, яка катапультує їх на 50 років назад.
Світ ізолює росію. Це завдасть їм величезної шкоди.
Володимир вважає, що переконати володимира путіна неможливо – він же божевільний.
Коментарі 0