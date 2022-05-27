Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»

Легендарний боксер записав повідомлення в Давосі

Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко в своєму Instagram опублікував повідомлення, яке українець записав під час економічного форуму в Давосі:

В Давосі зібралися лідери економіки разом з лідерами бізнесу і тут ми ідентифікуємо, що все, що відбувається в Україні та війна в Україні має одне обличчя. І воно не з приємних. А це колишній дім росії в Давосі, який сьогодні є зрозумілим зображенням – дім російських військових злочинів. Ця війна в Україні повинна бути зупинена, і світ нарешті прокидається і розуміє, що ця війна в Україні, і російські війська повинні бути зупиненими.

Володимир вважає, що агресії рф відправить її в розвитку на 50 років назад.