«Вперше в кар’єрі». Джошуа готується до кардинальних змін напередодні реваншу з Усиком

Фото: Sky Sports

Екс-чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) розповів, які зміни зробить у підготовці до реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):



Anthony Joshua on the Oleksandr Usyk rematch: "This is the first time in my career I'd say we are specifically working to a game plan. I've based a lot of my success on raw ability… Raw ability wasn't enough, so now I'm gonna try out this game plan training and see how it goes."