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«Вперше в кар’єрі». Джошуа готується до кардинальних змін напередодні реваншу з Усиком

Бій має відбутися в липні
Бокс Професійний бокс
10:36
«Вперше в кар’єрі». Джошуа готується до кардинальних змін напередодні реваншу з Усиком
Фото: Sky Sports

Екс-чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) розповів, які зміни зробить у підготовці до реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):

Вперше у кар’єрі, я б сказав, ми спеціально працюємо над планом поєдинку. Більшість моїх успіхів були суто на моїх навичках. Їх виявилося недостатньо, так що я спробую новий план і подивимось, як усе складеться.

Усик опублікував патріотичне фото

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик Олександр Усик - Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа

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