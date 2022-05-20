«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Вперше в кар’єрі». Джошуа готується до кардинальних змін напередодні реваншу з Усиком
Бій має відбутися в липні
10:36
Фото: Sky Sports
Екс-чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) розповів, які зміни зробить у підготовці до реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):
Вперше у кар’єрі, я б сказав, ми спеціально працюємо над планом поєдинку. Більшість моїх успіхів були суто на моїх навичках. Їх виявилося недостатньо, так що я спробую новий план і подивимось, як усе складеться.
Anthony Joshua on the Oleksandr Usyk rematch: "This is the first time in my career I'd say we are specifically working to a game plan. I've based a lot of my success on raw ability… Raw ability wasn't enough, so now I'm gonna try out this game plan training and see how it goes."— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2022
Коментарі 0