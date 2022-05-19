Вщент п’яний Ф’юрі напав на таксиста у Франції

Через відмову надавати послуги чемпіон смачно вдарив по автомобілю

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) втрапив у скандал.



Британець зараз знаходиться на відпочинку у Каннах, Франція. Надважковаговик трохи перебрав з пивом і хотів поїхати додому, але таксист відмовив надавати йому послуги. За це «Циганський король» ногою вдарив по автомобілю водія.

Нагадаємо, що промоутер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) сподівається, що Ф’юрі повернеться на ринг заради бою за звання абсолютного чемпіона.