Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул. Пряма трансляція
19:35
Стронгмен. Етап командного чемпіонату України . Трускавець

Вщент п’яний Ф’юрі напав на таксиста у Франції

Через відмову надавати послуги чемпіон смачно вдарив по автомобілю
Бокс Професійний бокс
19:11
Вщент п’яний Ф’юрі напав на таксиста у Франції

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) втрапив у скандал.

Британець зараз знаходиться на відпочинку у Каннах, Франція. Надважковаговик трохи перебрав з пивом і хотів поїхати додому, але таксист відмовив надавати йому послуги. За це «Циганський король» ногою вдарив по автомобілю водія.

Нагадаємо, що промоутер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) сподівається, що Ф’юрі повернеться на ринг заради бою за звання абсолютного чемпіона.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тайсон Ф'юрі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Бокс Професійний бокс
12:26
Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш
Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш
Бокс Професійний бокс
18 травня 09:25
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
Бокс Професійний бокс
17 травня 09:58
Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»
Тренер Ф’юрі: «Я не скажу, що Джошуа має змінити перед реваншем з Усиком, бо ці секрети можуть мені знадобитися»
Бокс Професійний бокс
16 травня 12:17
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Промоутер Джошуа розповів, коли Ф'юрі поб'ється з Усикок
Промоутер Джошуа розповів, коли Ф'юрі поб'ється з Усикок
Бокс Професійний бокс
13 травня 13:13

Новини: Бокс

Вщент п’яний Ф’юрі напав на таксиста у Франції
Вщент п’яний Ф’юрі напав на таксиста у Франції
Професійний бокс
19:11
«Доброго вечора, ми з України!». Нове патріотичне фото Усика
«Доброго вечора, ми з України!». Нове патріотичне фото Усика
Аматорський бокс
16:31
Володимир Кличко – про путіна: «Як можна переконати божевільного? Я навіть не знаю »
Володимир Кличко – про путіна: «Як можна переконати божевільного? Я навіть не знаю »
Професійний бокс
13:27
Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Професійний бокс
12:26
Стівенсон: «Це «Лома» заявив, що я йому взагалі нецікавий»
Стівенсон: «Це «Лома» заявив, що я йому взагалі нецікавий»
Професійний бокс
18 травня 16:59
Володимир Кличко погрожує боксерським організаціям, щоб ті не дозволяли боксувати росіянам
Володимир Кличко погрожує боксерським організаціям, щоб ті не дозволяли боксувати росіянам
Професійний бокс
18 травня 15:58
Бій Мейвезера перенесено через смерть
Бій Мейвезера перенесено через смерть
Професійний бокс
18 травня 12:52
Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш
Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш
Професійний бокс
18 травня 09:25
﻿Усик пообіцяв дати на армію велику кількість грошей від гонорару з Джошуа
﻿Усик пообіцяв дати на армію велику кількість грошей від гонорару з Джошуа
Професійний бокс
17 травня 21:57
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини