Вихрист 28 травня проведе бій в Німеччині
Вихрист отримав травму. Поєдинок з Тесом не відбудеться
Український суперважковаговик повинен був повернутися в ринг 28 травня
11:24
Віктор Вихрист / Фото - FacebookНепереможений український боксер суперважкого дивізіону Віктор Вихрист (9-0, 7 КО) не вийде в ринг 28 травня через травму.
Українець отримав пошкодження при підготовчому процесі до поєдинку з німецьким боксером Тоні Тесом (19-11- 1, 13 КО).
Поєдинок повинен був відбутися 28 травня на вечорі боксу в Гамбурзі (Німеччина).
Нагадаємо, останній бій Віктор провів в січні. Він нокаутував грузина Яго Кіладзе (27- 6-1, 19 КО) на вечорі боксу в США.
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