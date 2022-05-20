Сергій Стаховський: «Після початку війни здивував Ломаченко»
Вже не тільки Лома. Промоутер Камбососа повідомив про можливий реванш з Лопесом у новій категорії
Дібелла розповів про варіанти для свого підопічного
09:04
Фото: Getty Images
Промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) Лу Дібелла поділився планами щодо майбутнього свого підопічного:
Я думаю лише про наступний поєдинок, але далі можу уявити бій із Ломаченком. Якщо Джордж переможе, то буде багато можливостей. У нас була угода з Ломою, але зараз він в Україні. Українці все ще на війні, тому я не думаю про те, коли він буде доступний, але Лома однозначно один із найкращих бійців у світі. Ми хотіли з ним побитися, тому я, звичайно, скажу, що цей бій можливий.
Джервонта Девіс, Райан Гарсія, Ломаченко, Девін Хейні – легка вага надзвичайно конкурентна, але ще один цікавий аспект – перший напівсередній дивізіон. Зараз на одну вагову категорію вище виступають Теофімо Лопес, Реджис Прогре та Джош Тейлор, тому там не буде дефіциту великих боїв. Проте ніхто не дивиться за спину Девіну Хейні. Реванш у першій напівсередній вазі також можливий у майбутньому.
Нагадаємо, що бій Камбососа і Девіна Хейні (27-0, 15 KO) відбудеться 4 червня.
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