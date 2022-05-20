Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Бодібілдинг. Відкритий чемпіонат України WABBA
10:10
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

Вже не тільки Лома. Промоутер Камбососа повідомив про можливий реванш з Лопесом у новій категорії

Дібелла розповів про варіанти для свого підопічного
Бокс Професійний бокс
09:04
Вже не тільки Лома. Промоутер Камбососа повідомив про можливий реванш з Лопесом у новій категорії
Фото: Getty Images

Промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) Лу Дібелла поділився планами щодо майбутнього свого підопічного:

Я думаю лише про наступний поєдинок, але далі можу уявити бій із Ломаченком. Якщо Джордж переможе, то буде багато можливостей. У нас була угода з Ломою, але зараз він в Україні. Українці все ще на війні, тому я не думаю про те, коли він буде доступний, але Лома однозначно один із найкращих бійців у світі. Ми хотіли з ним побитися, тому я, звичайно, скажу, що цей бій можливий.

Джервонта Девіс, Райан Гарсія, Ломаченко, Девін Хейні – легка вага надзвичайно конкурентна, але ще один цікавий аспект – перший напівсередній дивізіон. Зараз на одну вагову категорію вище виступають Теофімо Лопес, Реджис Прогре та Джош Тейлор, тому там не буде дефіциту великих боїв. Проте ніхто не дивиться за спину  Девіну Хейні. Реванш у першій напівсередній вазі також можливий у майбутньому.

Нагадаємо, що бій Камбососа і Девіна Хейні (27-0, 15 KO) відбудеться 4 червня

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джордж Камбосос Лу Дібелла

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хейні: «У Камбососа немає нічого, щоб перемогти мене, і я покажу це»
Хейні: «У Камбососа немає нічого, щоб перемогти мене, і я покажу це»
Бокс Професійний бокс
06 травня 07:30
Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»
Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»
Бокс Професійний бокс
05 травня 14:42
Мейвезер: «Хейні ні за що не перемогти Камбососа в Австралії»
Мейвезер: «Хейні ні за що не перемогти Камбососа в Австралії»
Бокс Професійний бокс
04 травня 18:30

Новини: Бокс

Вже не тільки Лома. Промоутер Камбососа повідомив про можливий реванш з Лопесом у новій категорії
Вже не тільки Лома. Промоутер Камбососа повідомив про можливий реванш з Лопесом у новій категорії
Професійний бокс
09:04
Вихрист 28 травня проведе бій в Німеччині
Вихрист 28 травня проведе бій в Німеччині
Професійний бокс
19 травня 21:35
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Професійний бокс
19 травня 21:05
Вщент п’яний Ф’юрі напав на таксиста у Франції
Вщент п’яний Ф’юрі напав на таксиста у Франції
Професійний бокс
19 травня 19:11
«Доброго вечора, ми з України!». Нове патріотичне фото Усика
«Доброго вечора, ми з України!». Нове патріотичне фото Усика
Аматорський бокс
19 травня 16:31
Володимир Кличко – про путіна: «Як можна переконати божевільного? Я навіть не знаю »
Володимир Кличко – про путіна: «Як можна переконати божевільного? Я навіть не знаю »
Професійний бокс
19 травня 13:27
Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Хірн: «Я сподіваюся, що Ф'юрі зустрінеться з переможцем реваншу Джошуа – Усик в грудні»
Професійний бокс
19 травня 12:26
Стівенсон: «Це «Лома» заявив, що я йому взагалі нецікавий»
Стівенсон: «Це «Лома» заявив, що я йому взагалі нецікавий»
Професійний бокс
18 травня 16:59
Володимир Кличко погрожує боксерським організаціям, щоб ті не дозволяли боксувати росіянам
Володимир Кличко погрожує боксерським організаціям, щоб ті не дозволяли боксувати росіянам
Професійний бокс
18 травня 15:58
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
Всі новини