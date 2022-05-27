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Як мінімум бронза в кишені. Шестак і Замотаєв стали півфіналістами чемпіонату Європи-2022

Тишковець і Харциз не змогли виграти чвертьфінальні поєдинки<br> <br>
Бокс Аматорський бокс
16:18
Як мінімум бронза в кишені. Шестак і Замотаєв стали півфіналістами чемпіонату Європи-2022
Дмитро Замотаєв / Фото - Facebook
В Єревані (Вірменія) триває чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків.

Українець Юрій Шестак (вага до 60 кг) переміг словака Віліама Танко і вийшов в півфінал турніру.

Ще один українець Дмитро Замотаєв (вага до 51 кг) пройшов Давіда Алавердяна з Ізраїлю і також вийде в ринг в 1/2-й континентальної першості.

Свій чвертьфінальний бій виграв і Іван Сапун (вага до 80 кг). Українець перебоксував голандця Крауса Градуса.

Андрій Тишковець (вага до 48 кг) поступився в чвертьфіналі італійцю Леонардо Еспосіто і залишився за бортом змагань.

Також свій поєдинок в 1/4 фіналу програв і українець Ярослав Харциз. Уродженець Харкова програв іспанцю Адріану Тіам Кройсу.

Відзначимо, що півфіналісти змагань вже забезпечили собі як мінімум бронзові медалі.

Напередодні українці Юрій Захарєєв (вага до 71 кг) і Роберт Мартон (вага до 92 кг) вийшли в чвертьфінали.
Володимир Кириченко
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Теги

Дмитро Замотаев Ярослав Харциз Юрий Шестак збірна України (бокс)

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