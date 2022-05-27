Як мінімум бронза в кишені. Шестак і Замотаєв стали півфіналістами чемпіонату Європи-2022
Тишковець і Харциз не змогли виграти чвертьфінальні поєдинки<br> <br>
16:18
Дмитро Замотаєв / Фото - FacebookВ Єревані (Вірменія) триває чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків.
Українець Юрій Шестак (вага до 60 кг) переміг словака Віліама Танко і вийшов в півфінал турніру.
Ще один українець Дмитро Замотаєв (вага до 51 кг) пройшов Давіда Алавердяна з Ізраїлю і також вийде в ринг в 1/2-й континентальної першості.
Свій чвертьфінальний бій виграв і Іван Сапун (вага до 80 кг). Українець перебоксував голандця Крауса Градуса.
Андрій Тишковець (вага до 48 кг) поступився в чвертьфіналі італійцю Леонардо Еспосіто і залишився за бортом змагань.
Також свій поєдинок в 1/4 фіналу програв і українець Ярослав Харциз. Уродженець Харкова програв іспанцю Адріану Тіам Кройсу.
Відзначимо, що півфіналісти змагань вже забезпечили собі як мінімум бронзові медалі.
Напередодні українці Юрій Захарєєв (вага до 71 кг) і Роберт Мартон (вага до 92 кг) вийшли в чвертьфінали.
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