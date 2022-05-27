Українці Харциз, Захарєєв і Мартон вийшли в 1/4 фіналу ЧЄ-2022
Захарєєв впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи-2022
Набієв, Дзясько та Мартон вибули з турніру на стадії 1/4 фіналу
22:18
Юрій Захарєєв / Фото - FacebookВ Єревані (Вірменія) проходить чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків.
Чемпіон світу-2021 українець Юрій Захарєєв (вага до 71 кг) впевнено виграв поєдинок у іспанця Ндіе Юби Сісоко і вийшов у півфінал турніру.
Уродженець Миколаєва Ельміра Набієв (вага до 54 кг) поступився в чвертьфіналі титулованому французу Біллаль Беннама і залишився за бортом ЧЄ.
Також в 1/4 фіналу програв ще один українець Михайло Дзязько (вага до 57 кг). Він програв бій бельгійця Василію Устуру.
Роберт Мартон (вага до 92 кг) в чвертьфіналі програв іспанцю Еммануелю Рейєсу і зупинився за крок від п'єдесталу пошани.
Півфінальні поєдинки ЧЄ-2022 можете подивитися в прямому ефірі телеканалу XSPORT. Вони відбудуться 29 травня.
Раніше в півфінали чемпіонату Європи-2022 вийшли українці Дмитро Замотаєв (вага до 51 кг), Юрій Шестак (вага до 60 кг) та Іван Сапун (вага до 80 кг).