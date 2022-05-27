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Волейбол. Золота Євроліга 2022

Захарєєв впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи-2022

Набієв, Дзясько та Мартон вибули з турніру на стадії 1/4 фіналу
Бокс Аматорський бокс
22:18
Захарєєв впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи-2022
Юрій Захарєєв / Фото - Facebook
В Єревані (Вірменія) проходить чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків.

Чемпіон світу-2021 українець Юрій Захарєєв (вага до 71 кг) впевнено виграв поєдинок у іспанця Ндіе Юби Сісоко і вийшов у півфінал турніру.

Уродженець Миколаєва Ельміра Набієв (вага до 54 кг) поступився в чвертьфіналі титулованому французу Біллаль Беннама і залишився за бортом ЧЄ.

Також в 1/4 фіналу програв ще один українець Михайло Дзязько (вага до 57 кг). Він програв бій бельгійця Василію Устуру.

Роберт Мартон (вага до 92 кг) в чвертьфіналі програв іспанцю Еммануелю Рейєсу і зупинився за крок від п'єдесталу пошани.

Півфінальні поєдинки ЧЄ-2022 можете подивитися в прямому ефірі телеканалу XSPORT. Вони відбудуться 29 травня.

Раніше в півфінали чемпіонату Європи-2022 вийшли українці Дмитро Замотаєв (вага до 51 кг), Юрій Шестак (вага до 60 кг) та Іван Сапун (вага до 80 кг).


Володимир Кириченко
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Теги

Юрій Захареев Роберт Мартон збірна України (бокс) Ельмір Набієв

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