«Занурить цей титул у відро з кров’ю». Як Володимир Кличко готовий боротися з росіянами у боксі
близько 3 років тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні, член Міжнародного залу слави боксу Віталій Кличко розповів як його брат Володимир домагається відсторонення російських бійців:
«Побачив переписку Володимира Кличка з одним із боксерських функціонерів. Він заявив, що якщо хоч один боксер вийде на бій з російським прапором і під російський гімн, він публічно буде занурювати цей титул у відро з кров’ю.
Володимир погрожує, тому що він підтримує чітку позицію. Спорт має велику силу. Спортсмени повинні об’єднуватись. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити цю війну. Зараз світ білий і чорний. Або люди підтримують мир і Україну, або вони підтримують війну і агресивну Росію».
Нагадаємо, що Дмітрій Бівол виходив на бій з Саулем Альваресом під прапором Киргизстану, а оголошували його як бійця з Каліфорнії.
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