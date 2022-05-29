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Бабак виграла етап Кубка світу в Празі

Українка обійшла суперниць з Німеччини та Чехії
Веслування на байдарках і каное
14:36
Бабак виграла етап Кубка світу в Празі

У Празі пройшов марафонський етап Кубка свиту з веслування на байдарках і каное, де у збірної України золота й бронзова медалі.

У каное-одиночці на відстані 3,4 км золото завоювала Людмила Бабак.

Кубок світу. Марафон. Каное-одинак, коротка дистанція

1. Людмила Бабак (Україна) - 19,33,800

2. Лайла Гейне (Німеччина) - 0,56,800

3. Елішка Копанічова (Чехія) - 2.35,100

також Роман Григоренко став бронзовим призером в каное-одиночці серед юніорів.

Нагадаємо, раніше збірна України завоювала шасть медалей на етапі Кубка світу в Польщі.

Карен Агабекян
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Людмила Бабак

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