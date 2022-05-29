Бабак виграла етап Кубка світу в Празі
Українка обійшла суперниць з Німеччини та Чехії
У Празі пройшов марафонський етап Кубка свиту з веслування на байдарках і каное, де у збірної України золота й бронзова медалі.
У каное-одиночці на відстані 3,4 км золото завоювала Людмила Бабак.
Кубок світу. Марафон. Каное-одинак, коротка дистанція
1. Людмила Бабак (Україна) - 19,33,800
2. Лайла Гейне (Німеччина) - 0,56,800
3. Елішка Копанічова (Чехія) - 2.35,100
також Роман Григоренко став бронзовим призером в каное-одиночці серед юніорів.
Нагадаємо, раніше збірна України завоювала шасть медалей на етапі Кубка світу в Польщі.
Коментарі 0