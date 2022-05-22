Лузан завоювала друге золото на етапі Кубка світу в Чехії
Четверікова та Рибачок завоювали срібло на етапі Кубку світу
Українці три секунди програли китайському дуету
Анастасія Четверікова / Фото: ФКУ
На етапі Кубку світу з веслування на каное та байдарках Анастасія Четверікова та Андрій Рибачок стали другими.
В Фіналі A український дует фінішував з другим результатом, поступившись китайському міксту.
Нагадаємо, що Четверікова в парі з Людмилою Лузан вперше з 2019 не завоювала медаль в коронній дисципліні.
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