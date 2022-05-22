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Четверікова та Рибачок завоювали срібло на етапі Кубку світу

Українці три секунди програли китайському дуету
Веслування на байдарках і каное
15:41
Четверікова та Рибачок завоювали срібло на етапі Кубку світу
Анастасія Четверікова / Фото: ФКУ

На етапі Кубку світу з веслування на каное та байдарках Анастасія Четверікова та Андрій Рибачок стали другими.

В Фіналі A український дует фінішував з другим результатом, поступившись китайському міксту.

Нагадаємо, що Четверікова в парі з Людмилою Лузан вперше з 2019 не завоювала медаль в коронній дисципліні.

Олег Шумейко-молодший
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Андрій Рибачок Анастасія Четверікова

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