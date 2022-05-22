Четверікова та Рибачок завоювали срібло на етапі Кубку світу

Українці три секунди програли китайському дуету

Анастасія Четверікова / Фото: ФКУ

На етапі Кубку світу з веслування на каное та байдарках Анастасія Четверікова та Андрій Рибачок стали другими.



В Фіналі A український дует фінішував з другим результатом, поступившись китайському міксту.

Нагадаємо, що Четверікова в парі з Людмилою Лузан вперше з 2019 не завоювала медаль в коронній дисципліні.