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Лузан після золота Кубка світу: «Присвячую перемогу Україні. Ми незламний народ і ми переможемо»

Каноїстка дебютувала на дистанції 1000 метрів
Веслування на байдарках і каное
16:06
Лузан після золота Кубка світу: «Присвячую перемогу Україні. Ми незламний народ і ми переможемо»

Українська каноїстка Людмила Лузан завоювала золото на етапі Кубку світу з веслування в Рачице, Чехія і присвятила її батьківщині, котра продовжує воювати з росією:

«Дуже задоволена цією дистанцією. Уперше змагалася на 1000 метрів. Присвячую перемогу Україні. Хочу, щоб увесь світ знав, що в нас іде війна. У нас узагалі важкий сезон, важко тренуватися, морально це нас збиває. Але своїми перемогами ми показуємо, що ми незламний народ і ми переможемо».

Історія кар’єри дворазової призерки Олімпійських ігор Людмили Лузан.

Джерело: suspilne.media Сергій Лук'яненко
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Людмила Лузан

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