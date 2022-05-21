Лузан – тріумфатор етапу Кубка світу. Українська четвірка байдарочників також завоювала золото
Лузан після золота Кубка світу: «Присвячую перемогу Україні. Ми незламний народ і ми переможемо»
Каноїстка дебютувала на дистанції 1000 метрів
Українська каноїстка Людмила Лузан завоювала золото на етапі Кубку світу з веслування в Рачице, Чехія і присвятила її батьківщині, котра продовжує воювати з росією:
«Дуже задоволена цією дистанцією. Уперше змагалася на 1000 метрів. Присвячую перемогу Україні. Хочу, щоб увесь світ знав, що в нас іде війна. У нас узагалі важкий сезон, важко тренуватися, морально це нас збиває. Але своїми перемогами ми показуємо, що ми незламний народ і ми переможемо».
Історія кар’єри дворазової призерки Олімпійських ігор Людмили Лузан.
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