Лузан розповіла, що потрібно робити, щоб стати олімпійським призером
Лузан та Четверікова вперше за 3 роки не завоювали медаль на турнірах в каное-двійці
Український дует став четвертим на етапі Кубка світу
Лузан та Четверікова / Фото - FacebookУкраїнки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали четвертими на етапі Кубка світу з веслування на каное-двійці на дистанції 500 метрів, який проходить в Чехії.
Для срібних призерів Олімпійських ігор в Токіо-2020 цей старт був дебютним в сезоні.
Лузан і Четверікова пройшли у фінал за підсумками кваліфікаційного заїзду (3-й результат в своєму заїзді).
У фінальному заїзді українки показали лише четвертий час.
Кубок світу. Каное-двійка. 500 метрів, жінки
1. Китай – 1.53,64 хв
2. Куба – 1.57,31 хв
3. Угорщина – 1.59,11 хв
4. Україна (Людмила Лузан / Анастасія Четверикова) – 1.59,20 хв
Відзначимо, що Людмила і Анастасія вперше з 2019 року не виграли нагороду в каное-двійці на дистанції 500 метрів.
На п'яти турнірах поспіль (включаючи Ігри-2020) вони завершували свій виступ з медаллю.
Раніше в окупованому після вторгнення росії на територію України Херсоні на 66-му році пішов з життя Заслужений тренер України Юрій Воронцов.
Коментарі 0