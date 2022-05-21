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Лузан – тріумфатор етапу Кубка світу. Українська четвірка байдарочників також завоювала золото

Боровик став бронзовим призером в каное-одиночці
Веслування на байдарках і каное
14:54
Лузан – тріумфатор етапу Кубка світу. Українська четвірка байдарочників також завоювала золото
Украинська байдарка-четвірка / Фото - Facebook
Повний комплект медалей приніс українській команді другий день змагань на ICF Canoe Sprint World Cup 2022 в Рачіце (Чехія).

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 Людмила Лузан виграла фінальний заїзд в каное-одинаку на дистанції 1000 м. 

Свою золоту нагороду спортсменка присвятила рідній країні. Цитує титуловану українку прес-служба НОК України.

«Ми непохитний і сильний народ і ми обов'язково переможемо!».


Срібним призером заїзду на 500 м стала українська байдарка-четвірка в складі Олега Кухаріка, Дмитра Даниленко, Ігоря Трунова і Івана Семікіна

Бронзову медаль на 200-метрівці завоював каноїст Олег Боровик.

Нагадаємо, Лузан в дуеті з Анастасією Четверикової стали четвертими на етапі Кубка світу з веслування на каное-двійці на дистанції 500 метрів
Володимир Кириченко
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Теги

Людмила Лузан Олег Боровик Олег Кухарік Дмитро Даниленко Ігор Трунов

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