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Лузан завоювала друге золото на етапі Кубка світу в Чехії

Українка в фіналі випередила суперниць з Німеччини та Польщі
Веслування на байдарках і каное
13:57
Лузан завоювала друге золото на етапі Кубка світу в Чехії

Олімпійська призерка з України Людмила Лузан завоювала друге золото на турнірі ICF Canoe Sprint World Cup 2022 у Рачіце (Чехія).

Лузан виграла в розділі каное-одиночка на дистанції 500 метрів, фінішувавши з часом 2.08,08.

Кубок світу. Каное-одинак. 500 метрів. жінки

1. Людмила Лузан (Україна) - 2.08,08

2. Ліза Ян (Німеччина) - 0,60

3. Катаріна Шперкевич (Польща) - 3,85

Нагадаємо, раніше Лузан фінішувала першою на дистанції в 1000 метрів.

Карен Агабекян
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Людмила Лузан

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