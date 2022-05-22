Лузан після золота Кубка світу: «Присвячую перемогу Україні. Ми незламний народ і ми переможемо»
Лузан завоювала друге золото на етапі Кубка світу в Чехії
Українка в фіналі випередила суперниць з Німеччини та Польщі
Олімпійська призерка з України Людмила Лузан завоювала друге золото на турнірі ICF Canoe Sprint World Cup 2022 у Рачіце (Чехія).
Лузан виграла в розділі каное-одиночка на дистанції 500 метрів, фінішувавши з часом 2.08,08.
Кубок світу. Каное-одинак. 500 метрів. жінки
1. Людмила Лузан (Україна) - 2.08,08
2. Ліза Ян (Німеччина) - 0,60
3. Катаріна Шперкевич (Польща) - 3,85
Нагадаємо, раніше Лузан фінішувала першою на дистанції в 1000 метрів.
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