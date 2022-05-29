У України шість медалей на етапі Кубка світу в Польщі
На другому етапі Кубку світу в польській Познані збірна України завоювала шість нагород – 2 золоті, 3 срібні та одна бронзові медалі.
Анастасія Четверікова виграла на каное-одиночці на дистанції 500 метрів.
У чоловічій байдарці-четвірці у України золото на 500 метрів. Наша команда виступала в складі Олега Кухаріка, Ігоря Трунова, Дмитра Даниленка та Івана Семикіна.
Другими стали Віталій Вергелес і Андрій Рибачок на каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Срібло завоювали Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк і Данило Харечко на каное-четвірках на дистанції 500 метрів, а Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свірідюк і Павло Алтухов стали третіми на цій же дистанції.
Анастасія Горлова і Людмила Кукліновська виграли срібло в байдарці-двійці на дистанції 200 метрів.Нагадаємо, раніше збірна України стала третьою в загальному
заліку першого етапу Кубку світу.
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