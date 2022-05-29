У України шість медалей на етапі Кубка світу в Польщі

У українців дві золоті нагороди

На другому етапі Кубку світу в польській Познані збірна України завоювала шість нагород – 2 золоті, 3 срібні та одна бронзові медалі.

Анастасія Четверікова виграла на каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

У чоловічій байдарці-четвірці у України золото на 500 метрів. Наша команда виступала в складі Олега Кухаріка, Ігоря Трунова, Дмитра Даниленка та Івана Семикіна.

Другими стали Віталій Вергелес і Андрій Рибачок на каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Срібло завоювали Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк і Данило Харечко на каное-четвірках на дистанції 500 метрів, а Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свірідюк і Павло Алтухов стали третіми на цій же дистанції.

Анастасія Горлова і Людмила Кукліновська виграли срібло в байдарці-двійці на дистанції 200 метрів.