Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:35
TOTAL COMBAT
14:30
TOTAL COMBAT

У України шість медалей на етапі Кубка світу в Польщі

У українців дві золоті нагороди
Веслування на байдарках і каное
13:45
У України шість медалей на етапі Кубка світу в Польщі

На другому етапі Кубку світу в польській Познані збірна України завоювала шість нагород – 2 золоті, 3 срібні та одна бронзові медалі.

Анастасія Четверікова виграла на каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

У чоловічій байдарці-четвірці у України золото на 500 метрів. Наша команда виступала в складі Олега Кухаріка, Ігоря Трунова, Дмитра Даниленка та Івана Семикіна.

Другими стали Віталій Вергелес і Андрій Рибачок на каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Срібло завоювали Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк і Данило Харечко на каное-четвірках на дистанції 500 метрів, а Олег Боровик, Андрій Захаров, Віктор Свірідюк і Павло Алтухов стали третіми на цій же дистанції.

Анастасія Горлова і Людмила Кукліновська виграли срібло в байдарці-двійці на дистанції 200 метрів.

Нагадаємо, раніше збірна України стала третьою в загальному
заліку першого етапу Кубку світу.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна України з веслування на байдарках і каное

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Веслування на байдарках і каное

Бабак виграла етап Кубка світу в Празі
Бабак виграла етап Кубка світу в Празі
14:36
У України шість медалей на етапі Кубка світу в Польщі
У України шість медалей на етапі Кубка світу в Польщі
13:45
Збірна України стала третьою на Кубку світу з веслування на байдарках та каное
Збірна України стала третьою на Кубку світу з веслування на байдарках та каное
22 травня 22:39
Кухарик та Трунов принесли Україні золото Кубку світу
Кухарик та Трунов принесли Україні золото Кубку світу
22 травня 17:49
Четверікова та Рибачок завоювали срібло на етапі Кубку світу
Четверікова та Рибачок завоювали срібло на етапі Кубку світу
22 травня 15:41
Лузан завоювала друге золото на етапі Кубка світу в Чехії
Лузан завоювала друге золото на етапі Кубка світу в Чехії
22 травня 13:57
Лузан після золота Кубка світу: «Присвячую перемогу Україні. Ми незламний народ і ми переможемо»
Лузан після золота Кубка світу: «Присвячую перемогу Україні. Ми незламний народ і ми переможемо»
21 травня 16:06
Лузан – тріумфатор етапу Кубка світу. Українська четвірка байдарочників також завоювала золото
Лузан – тріумфатор етапу Кубка світу. Українська четвірка байдарочників також завоювала золото
21 травня 14:54
Лузан та Четверікова вперше за 3 роки не завоювали медаль на турнірах в каное-двійці
Лузан та Четверікова вперше за 3 роки не завоювали медаль на турнірах в каное-двійці
21 травня 14:13
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини