Кухарик та Трунов принесли Україні золото Кубку світу
Збірна України стала третьою на Кубку світу з веслування на байдарках та каное
В скарбничці 6 нагород, 3 з яких золоті
Людмила Лузан / Фото: ICF
В Чехії пройшов перший етап Кубку світу сезону-2022 з веслування на байдарках та каное.
Збірна України разом з Німеччиною стала третьою в медальному заліку, пропустивши вперед Іспанію та Китай.
Медалі збірної України:
Золото: Людмила Лузан (каное, 1000 м + каное, 500 м), байдарка-двійка на дистанцї 500 м – Олег Кухарик і Ігор Трунов.
Срібло: байдарка-четвірка на дистанції 500 м – Олег Кухарик, Ігор Трунов, Іван Семикін, Дмитро Даниленко, каное-двійка – Анастасія Четверікова й Андрій Рибачок (мікст, 500 м).
Бронза: Олег Боровик (каное, 200 м).
Нагадаємо, що Четверікова в парі з Лузан вперше з 2019 не завоювала медаль в коронній дисципліні.
Коментарі 0