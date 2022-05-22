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Збірна України стала третьою на Кубку світу з веслування на байдарках та каное

В скарбничці 6 нагород, 3 з яких золоті
Веслування на байдарках і каное
22:39
Збірна України стала третьою на Кубку світу з веслування на байдарках та каное
Людмила Лузан / Фото: ICF

В Чехії пройшов перший етап Кубку світу сезону-2022 з веслування на байдарках та каное.

Збірна України разом з Німеччиною стала третьою в медальному заліку, пропустивши вперед Іспанію та Китай.

Медалі збірної України:

Золото: Людмила Лузан (каное, 1000 м + каное, 500 м), байдарка-двійка на дистанцї 500 м – Олег Кухарик і Ігор Трунов.

Срібло: байдарка-четвірка на дистанції 500 м – Олег Кухарик, Ігор Трунов, Іван Семикін, Дмитро Даниленко, каное-двійка – Анастасія Четверікова й Андрій Рибачок (мікст, 500 м).

Бронза: Олег Боровик (каное, 200 м).

Нагадаємо, що Четверікова в парі з Лузан вперше з 2019 не завоювала медаль в коронній дисципліні.

Олег Шумейко-молодший
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Людмила Лузан Олег Кухарік Ігор Трунов

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