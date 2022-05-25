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FIS затвердила гендерну рівність в питанні дистанцій

Лижники і лижниці будуть бігти однакову кількість кілометрів
Лижні перегони
25 травня 21:46
FIS затвердила гендерну рівність в питанні дистанцій

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) затвердила рівноправність для величини дистанції для чоловіків і жінок в лижних гонках.

Нові правила «гендерної рівності» почнуть діяти з початку сезону 2022/23.

«Дистанції чоловічих і жіночих змагань будуть однаковими, починаючи з майбутнього сезону Кубка світу-2022/23».

Нагадаємо, після початку війни в Україні багато лижники відмовилися змагатися на території росії.

Карен Агабекян
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