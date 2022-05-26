FIS затвердила гендерну рівність в питанні дистанцій
FIS затвердила включення чотирьох нових дисциплін в програму зимових Олімпійських ігор-2026
Тепер справа залишається за МОК
17:19
FIS / Фото - infobaeКонгрес Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосував за включення чотирьох нових дисциплін в програму зимових Ігор-2026, які пройдуть в Мілані та Кортині д'Ампеццо (Італія).
Було схвалено включення парного могулу, змішаних командних змагань зі скі-кросу, змішаного командного паралельного слалому (сноуборд) і жіночого лижного двоборства. Про це повідомляє офіційний сайт FIS.
Тепер справа залишається за МОК, щоб дане рішення вступило в силу на Олімпійських іграх-2026.
Раніше FIS затвердила рівноправність для величини дистанції для чоловіків і жінок в лижних гонках.
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