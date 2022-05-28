Алессандро Кові виграв 20-й етап Giro D`Italia
Італійський гонщик UAE Team Emirates Алессандро Кові виграв 20-й етап багатоденки Giro D`Italia. На другому місці фінішував словенець Домен Новак, А трійку лідерів замкнув Джуліо Чікконе з Італії.
Giro D`Italia. 20-й етап
1. Алессандро Кові (Італія, UAE Team Emirates) - 4.46,34
2. Домен Новак (Словенія, Bahrain - Victorious) +0,32
3. Джуліо Чікконе (Італія, Trek - Segafredo) +0,37
4. Антоніо Педреро (Іспанія, Movistar) + 1,36
5. Тімен Аренсман (Нідерланди, DSM) +1,50
6. Джей Хиндли (Австралія, BORA - hansgrohe) +2,30
7. Гійс Лемрейзе (Нідерланди, Jumbo-Visma) +3,04
8. Х'ю Карті (Великобританія, EF Education-EasyPost) +3,19
9. Мікель Ланда (Іспанія, Bahrain - Victorious) той же час
10. Леннард Камна (Німеччина, BORA - hansgrohe) +3,39
11. Річард Карапас (Еквадор, INEOS Grenadiers) +3,58...
14. Ян Хірт (Чехія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +4,25...
16. Хуан Педро Лопес (Іспанія, Trek - Segafredo) +4,33
17. Вінченцо Нібалі (Італія, Astana Qazaqstan) +4,37...
20. Пейо Більбао (Іспанія, Bahrain Victorious) +5,06
Загальний залік
1. Джей Хиндли (Австралія, BORA - hansgrohe) - 86: 07,19
2. Річард Карапас (Еквадор, INEOS Grenadiers) +1,25
3. Мікель Ланда (Іспанія, Bahrain - Victorious) +1,514. Вінченцо Нібалі (Італія, Astana Qazaqstan) +7,57
5. Пейо Більбао (Іспанія, Bahrain Victorious) +8,55
6. Ян Хірт (Чехія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +9,07
7. Емануель Бухманн (Німеччина, BORA - hansgrohe) + 11,18
8. Доменіко Поццовіво (Італія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +16,04
9. Хуан Педро Лопес (Іспанія, Trek - Segafredo) + 17,29
10. Х'ю Карті (Великобританія, EF Education-EasyPost) +17,56
11. Алехандро Вальверде (Іспанія, Movistar) + 21,38
12. Сантьяго Буітраго (Колумбія, Bahrain - Victorious) + 23,25...
16. Павло Сиваков (Франція, INEOS Grenadiers) +40,35
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