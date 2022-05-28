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Алессандро Кові виграв 20-й етап Giro D`Italia

На другому місці фінішував Домен Новак, а трійку лідерів замкнув Джуліо Чікконе
Велоспорт
20:40
Алессандро Кові виграв 20-й етап Giro D`Italia

Італійський гонщик UAE Team Emirates Алессандро Кові виграв 20-й етап багатоденки Giro D`Italia. На другому місці фінішував словенець Домен Новак, А трійку лідерів замкнув Джуліо Чікконе з Італії.

Giro D`Italia. 20-й етап

1. Алессандро Кові (Італія, UAE Team Emirates) - 4.46,34

2. Домен Новак (Словенія, Bahrain - Victorious) +0,32

3. Джуліо Чікконе (Італія, Trek - Segafredo) +0,37

4. Антоніо Педреро (Іспанія, Movistar) + 1,36

5. Тімен Аренсман (Нідерланди, DSM) +1,50

6. Джей Хиндли (Австралія, BORA - hansgrohe) +2,30

7. Гійс Лемрейзе (Нідерланди, Jumbo-Visma) +3,04

8. Х'ю Карті (Великобританія, EF Education-EasyPost) +3,19

9. Мікель Ланда (Іспанія, Bahrain - Victorious) той же час

10. Леннард Камна (Німеччина, BORA - hansgrohe) +3,39

11. Річард Карапас (Еквадор, INEOS Grenadiers) +3,58...

14. Ян Хірт (Чехія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +4,25...

16. Хуан Педро Лопес (Іспанія, Trek - Segafredo) +4,33

17. Вінченцо Нібалі (Італія, Astana Qazaqstan) +4,37...

20. Пейо Більбао (Іспанія, Bahrain Victorious) +5,06

Загальний залік

1. Джей Хиндли (Австралія, BORA - hansgrohe) - 86: 07,19

2. Річард Карапас (Еквадор, INEOS Grenadiers) +1,25

3. Мікель Ланда (Іспанія, Bahrain - Victorious) +1,51

4. Вінченцо Нібалі (Італія, Astana Qazaqstan) +7,57

5. Пейо Більбао (Іспанія, Bahrain Victorious) +8,55

6. Ян Хірт (Чехія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +9,07

7. Емануель Бухманн (Німеччина, BORA - hansgrohe) + 11,18

8. Доменіко Поццовіво (Італія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +16,04

9. Хуан Педро Лопес (Іспанія, Trek - Segafredo) + 17,29

10. Х'ю Карті (Великобританія, EF Education-EasyPost) +17,56

11. Алехандро Вальверде (Іспанія, Movistar) + 21,38

12. Сантьяго Буітраго (Колумбія, Bahrain - Victorious) + 23,25...

16. Павло Сиваков (Франція, INEOS Grenadiers) +40,35

Рене Тер Велде
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Giro d`Italia

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