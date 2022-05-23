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Беломоїна завоювала золото на турнірі SloXcup Cup 2021

Українка показала  найкращий результат в дисципліні крос-кантрі
Велоспорт
12:28
Беломоїна завоювала золото на турнірі SloXcup Cup 2021
Яна Беломоїна / Фото - solobike.it
У словенському місті Кочов'є відбувся турнір з маунтінбайку – SloXcup Cup 2021. 

Українська велогонщиця Яна Беломоїна здобула першу перемогу в цьому сезоні. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Беломоїна в дисципліні крос-кантрі показала результат в 1.13,47 – на 1 секунду швидше італійки Гьяди Спеції.
Турнір в Словенії. Маунтінбайк, крос-кантрі. жінки

1. Яна Беломоїна (Україна) - 1.13,47

2. Гьяда Спеція (Італія) - 1.14,31

3. Таня Закель (Словенія) - 1.14,52
Напередодні завершився 15-й етап Giro D`Italia.
Володимир Кириченко
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Яна Беломоїна

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