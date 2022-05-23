Беломоїна завоювала золото на турнірі SloXcup Cup 2021
Українка показала найкращий результат в дисципліні крос-кантрі
12:28
Яна Беломоїна / Фото - solobike.itУ словенському місті Кочов'є відбувся турнір з маунтінбайку – SloXcup Cup 2021.
Українська велогонщиця Яна Беломоїна здобула першу перемогу в цьому сезоні. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Беломоїна в дисципліні крос-кантрі показала результат в 1.13,47 – на 1 секунду швидше італійки Гьяди Спеції.
Турнір в Словенії. Маунтінбайк, крос-кантрі. жінки
1. Яна Беломоїна (Україна) - 1.13,47
2. Гьяда Спеція (Італія) - 1.14,31
3. Таня Закель (Словенія) - 1.14,52
Напередодні завершився 15-й етап Giro D`Italia.
Коментарі 0