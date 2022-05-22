Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
19:55
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Чікконе виграв 15-й етап Giro D`Italia

Пономар фінішував в середині другої сотні
Велоспорт
20:44
Чікконе виграв 15-й етап Giro D`Italia
Фото: Giro D`Italia

В Італії завершився 15-й етап Giro D`Italia.

Переміг у заїзді італієць Джуліо Чікконе, слідом за нім фінішували Сантьяго Буітраго і Антоніо Педреро. Українець Андрій Пономар завершив гонку 142-м.

Giro D`Italia. 15-й етап 

1. Джуліо Чікконе (Італія, Trek-Segafredo) – 04:37:41

2. Сантьяго Буітраго (Колумбія, Bahrain-Victorious) – + 01:31

3. Антоніо Педреро (Іспанія, Movistar Team) – + 02:19

142. Андрій Пономар (Україна, DRONE HOPPER-ANDRONI GIOCATTOLI) – +38:31

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Giro d`Italia

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Олдані виграв 12-й етап Giro D`Italia. Пономарь став 95-м
Олдані виграв 12-й етап Giro D`Italia. Пономарь став 95-м
Велоспорт
19 травня 22:26
Гірмей виграв 10-й етап Giro D`Italia. Пономарь не потрапив в топ-100
Гірмей виграв 10-й етап Giro D`Italia. Пономарь не потрапив в топ-100
Велоспорт
17 травня 20:58
Хіндлі виграв дев’ятий етап Giro D`Italia
Хіндлі виграв дев’ятий етап Giro D`Italia
Велоспорт
15 травня 20:59
Демар виграв 5 етап Giro D`Italia
Демар виграв 5 етап Giro D`Italia
Велоспорт
11 травня 20:37

Новини: Велоспорт

Чікконе виграв 15-й етап Giro D`Italia
Чікконе виграв 15-й етап Giro D`Italia
20:44
Олдані виграв 12-й етап Giro D`Italia. Пономарь став 95-м
Олдані виграв 12-й етап Giro D`Italia. Пономарь став 95-м
19 травня 22:26
Гірмей виграв 10-й етап Giro D`Italia. Пономарь не потрапив в топ-100
Гірмей виграв 10-й етап Giro D`Italia. Пономарь не потрапив в топ-100
17 травня 20:58
Хіндлі виграв дев’ятий етап Giro D`Italia
Хіндлі виграв дев’ятий етап Giro D`Italia
15 травня 20:59
Демар виграв 5 етап Giro D`Italia
Демар виграв 5 етап Giro D`Italia
11 травня 20:37
Ван дер Пул вперше в кар’єрі виграв етап Giro D`Italia
Ван дер Пул вперше в кар’єрі виграв етап Giro D`Italia
06 травня 20:50
Українка підійнялася на п’єдестал Кубку світу з маунтенбайку
Українка підійнялася на п’єдестал Кубку світу з маунтенбайку
02 травня 14:06
Чемпіон Tour de France та Giro d`Italia потрапив в серйозну аварію
Чемпіон Tour de France та Giro d`Italia потрапив в серйозну аварію
25 січня 17:52
Інноваційний турнір, який вам сподобається. Українка запалила: виграла гонку, отримала прикру дискваліфікацію, заробила грошей
Ексклюзив
Інноваційний турнір, який вам сподобається. Українка запалила: виграла гонку, отримала прикру дискваліфікацію, заробила грошей
18 січня 07:30
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Всі новини