Олдані виграв 12-й етап Giro D`Italia. Пономарь став 95-м
Чікконе виграв 15-й етап Giro D`Italia
Пономар фінішував в середині другої сотні
20:44
Фото: Giro D`Italia
В Італії завершився 15-й етап Giro D`Italia.
Переміг у заїзді італієць Джуліо Чікконе, слідом за нім фінішували Сантьяго Буітраго і Антоніо Педреро. Українець Андрій Пономар завершив гонку 142-м.
Giro D`Italia. 15-й етап
1. Джуліо Чікконе (Італія, Trek-Segafredo) – 04:37:41
2. Сантьяго Буітраго (Колумбія, Bahrain-Victorious) – + 01:31
3. Антоніо Педреро (Іспанія, Movistar Team) – + 02:19
…
142. Андрій Пономар (Україна, DRONE HOPPER-ANDRONI GIOCATTOLI) – +38:31
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