Олдані виграв 12-й етап Giro D`Italia. Пономарь став 95-м
В Італії пройшов 12-й етап Giro D`Italia, на дистанції якого гонщики проїхали 204 км між Пармою і Генуєю.
Виграв етап італієцьСтефано Олдані, другим фінішував його співвітчизник Лоренцо Рота. Третє місце дісталося нідерландцеві Гійсу Лемрейзе. Українець Андрій Пономарь став 95-м.
У загальному заліку продовжує лідирувати Хуан Педро Лопес, а Пономарь 116-й.
Результати 12-го етапу:
1. Стефано Олдані (Італія, Alpecin-Fenix) - 4.26,47
2. Лоренцо Рота (Італія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) - той же час
3. Гійс Лемрейзе (Нідерланди, Jumbo-Visma) - 0,02
4. Бауке Моллема (Нідерланди, Trek - Segafredo) - 0,57
5. Сантьяго Буітраго (Колумбія, Bahrain - Victorious)
6. Вілко Кельдерман (Нідерланди, BORA - hansgrohe)
7. Лукас Хемілтон (Австралія, Team BikeExchange - Jayco)
8. Андреа Вендра (Італія, AG2R Citroen Team) - 1,44
9. Рейн Таарамяе (Естонія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) - 1,49
10. Паскаль Енкхорн (Нідерланди, Jumbo-Visma) - 2,55
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95. Андрій Пономарь (Україна, Androni Giocattoli-Sidermec) - 9,08
Загальний залік:
1. Хуан Педро Лопес (Іспанія, Trek - Segafredo) - 51.19,07
2. Річард Карапас (Еквадор, INEOS Grenadiers) + 0: 12
3. Жоау Алмейда (Португалія, UAE Team Emirates) - той же час
4. Ромен Барде (Франція, DSM) + 0: 14
5. Джей Хиндли (Австралія, BORA - hansgrohe) + 0: 20
6. Гійом Мартен (Франція, Cofidis) + 0: 28
7. Мікель Ланда (Іспанія, Bahrain - Victorious) + 0: 29
8. Доменіко Поццовіво (Італія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) + 0: 54
9. Емануель Бухманн (Німеччина, BORA - hansgrohe) + 1: 09
10. Пейо Більбао (Bahrain Victorious) + 1: 22
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116. Андрій Пономарь (Україна, Androni Giocattoli-Sidermec) - 1.52,48
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