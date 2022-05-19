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Олдані виграв 12-й етап Giro D`Italia. Пономарь став 95-м

У загальному заліку українець поки знаходиться за межами топ-100
Велоспорт
19 травня 22:26
Олдані виграв 12-й етап Giro D`Italia. Пономарь став 95-м

В Італії пройшов 12-й етап Giro D`Italia, на дистанції якого гонщики проїхали 204 км між Пармою і Генуєю.

Виграв етап італієцьСтефано Олдані, другим фінішував його співвітчизник Лоренцо Рота. Третє місце дісталося нідерландцеві Гійсу Лемрейзе. Українець Андрій Пономарь став 95-м.

У загальному заліку продовжує лідирувати Хуан Педро Лопес, а Пономарь 116-й.

Результати 12-го етапу:

1. Стефано Олдані (Італія, Alpecin-Fenix) - 4.26,47

2. Лоренцо Рота (Італія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) - той же час

3. Гійс Лемрейзе (Нідерланди, Jumbo-Visma) - 0,02

4. Бауке Моллема (Нідерланди, Trek - Segafredo) - 0,57

5. Сантьяго Буітраго (Колумбія, Bahrain - Victorious)

6. Вілко Кельдерман (Нідерланди, BORA - hansgrohe)

7. Лукас Хемілтон (Австралія, Team BikeExchange - Jayco)

8. Андреа Вендра (Італія, AG2R Citroen Team) - 1,44

9. Рейн Таарамяе (Естонія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) - 1,49

10. Паскаль Енкхорн (Нідерланди, Jumbo-Visma) - 2,55

...

95. Андрій Пономарь (Україна, Androni Giocattoli-Sidermec) - 9,08

Загальний залік:

1. Хуан Педро Лопес (Іспанія, Trek - Segafredo) - 51.19,07

2. Річард Карапас (Еквадор, INEOS Grenadiers) + 0: 12

3. Жоау Алмейда (Португалія, UAE Team Emirates) - той же час

4. Ромен Барде (Франція, DSM) + 0: 14

5. Джей Хиндли (Австралія, BORA - hansgrohe) + 0: 20

6. Гійом Мартен (Франція, Cofidis) + 0: 28

7. Мікель Ланда (Іспанія, Bahrain - Victorious) + 0: 29

8. Доменіко Поццовіво (Італія, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) + 0: 54

9. Емануель Бухманн (Німеччина, BORA - hansgrohe) + 1: 09

10. Пейо Більбао (Bahrain Victorious) + 1: 22

...

116. Андрій Пономарь (Україна, Androni Giocattoli-Sidermec) - 1.52,48

Карен Агабекян
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Giro d`Italia

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