Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Прометей - Хімік

Харлан програла в 1/8 фіналу Гран-прі

Наступним турніром для українки стане чемпіонат Європи
Фехтування
21:35
Харлан програла в 1/8 фіналу Гран-прі
Фото: FIE

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан програла на стадії 1/8 Гран-прі, який проходив в Падуї.

Українка в першому раунді перемогла Софію Кьяралью (15:5), у другому здолала азербайджанку Валерію Большакову (15:12). Вийти в чвертьфінал Харлан не вдалося – розгромна поразка 4:15.

Нагадаємо, що на етапі Кубку світу в Тунісі Ольга також поступилася в 1/8 фіналу.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ольга Харлан

Коментарі 1

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.
22 травня 2022р. 23:02
Рахунок 14-15,причому останній укол віддано суддівським рішенням.
0 0
Відповісти

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу
Збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу
Фехтування
08 травня 19:06
Харлан підвела підсумки першого виступу після початку повномасштабної війни
Харлан підвела підсумки першого виступу після початку повномасштабної війни
Фехтування
07 травня 20:29
Харлан дійшла до 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор
Харлан дійшла до 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор
Фехтування
07 травня 19:44
Харлан - про підтримку спортсменами вторгнення рф: «Через таких проплачених уеб * * в зараз йде війна в Україні!»
Харлан - про підтримку спортсменами вторгнення рф: «Через таких проплачених уеб * * в зараз йде війна в Україні!»
Фехтування
03 травня 07:40
"Ненавиджу!" Рашисти обстріляли район в Миколаєві, де виросла Харлан
"Ненавиджу!" Рашисти обстріляли район в Миколаєві, де виросла Харлан
Фехтування
24 квітня 09:44
«Ці с * ки з моря випустили ракету по житловому будинку!» Реакція Харлан на удар росії по Одесі
«Ці с * ки з моря випустили ракету по житловому будинку!» Реакція Харлан на удар росії по Одесі
Фехтування
23 квітня 17:03
1

Новини: Фехтування

Харлан програла в 1/8 фіналу Гран-прі
Харлан програла в 1/8 фіналу Гран-прі
21:35
Українські фехтувальники стали другими на етапі Кубка Європи
Українські фехтувальники стали другими на етапі Кубка Європи
16 травня 20:15
Збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу
Збірна України на етапі Кубку світу в Тунісі дійшла до 1/8 фіналу
08 травня 19:06
Харлан підвела підсумки першого виступу після початку повномасштабної війни
Харлан підвела підсумки першого виступу після початку повномасштабної війни
07 травня 20:29
Харлан дійшла до 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор
Харлан дійшла до 1/8 фіналу на своїх перших змаганнях після Олімпійських ігор
07 травня 19:44
Харлан - про підтримку спортсменами вторгнення рф: «Через таких проплачених уеб * * в зараз йде війна в Україні!»
Харлан - про підтримку спортсменами вторгнення рф: «Через таких проплачених уеб * * в зараз йде війна в Україні!»
03 травня 07:40
"Ненавиджу!" Рашисти обстріляли район в Миколаєві, де виросла Харлан
"Ненавиджу!" Рашисти обстріляли район в Миколаєві, де виросла Харлан
24 квітня 09:44
«Ці с * ки з моря випустили ракету по житловому будинку!» Реакція Харлан на удар росії по Одесі
«Ці с * ки з моря випустили ракету по житловому будинку!» Реакція Харлан на удар росії по Одесі
23 квітня 17:03
«Як же набридла ця брехня і єресь!» Харлан жорстко відповіла лаврову
«Як же набридла ця брехня і єресь!» Харлан жорстко відповіла лаврову
20 квітня 10:01
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Всі новини