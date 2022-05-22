Харлан програла в 1/8 фіналу Гран-прі

Наступним турніром для українки стане чемпіонат Європи

Фото: FIE

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан програла на стадії 1/8 Гран-прі, який проходив в Падуї.



Українка в першому раунді перемогла Софію Кьяралью (15:5), у другому здолала азербайджанку Валерію Большакову (15:12). Вийти в чвертьфінал Харлан не вдалося – розгромна поразка 4:15.

Нагадаємо, що на етапі Кубку світу в Тунісі Ольга також поступилася в 1/8 фіналу.