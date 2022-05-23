Харлан: «Зараз найважчий час для кожного українця, але ми намагаємося знайти світло в темряві»

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Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан в своєму Instagram висловилася щодо Гран-прі в Італії, де вона поступилася в 1/8 фіналу змагань:



Відчуває себе дедалі краще після повернення до змагань, фехтування, пристрасті. Ми хочемо сказати величезне дякую за те, що цей турнір відбувся з нами

Зараз найважчий час для мене, для нашої команди, для кожного українського спортсмена, для кожного українця. Але ми намагаємося знайти світло в темряві. Тому що ми такі. Ми бійці! І ми будемо переможцями. Я ніколи не переставала у це вірити.

Маленька посмішка… лише одна річ, яку я можу зробити зараз. Кілька днів відпочинку та повертаюся до роботи з маестро. Наступний крок – чемпіонат Європи в Анталії 15-22 червня. До зустрічі!