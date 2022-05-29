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Українець Станкевич завоював перше в кар'єрі золото Кубка світу

Бронзу взяв Ігор Рейзлін
Фехтування
10:29
Українець Станкевич завоював перше в кар'єрі золото Кубка світу

У Тбілісі, Грузія, проходить Кубок світу з фехтування на шпагах.

В індивідуальних змаганнях у чоловіків золото завоював українець Володимир Станкевич. Для нього це перша подібна медаль в кар'єрі. До цього найкращим результатом Станкевича на КМ було третє місце в Берні-2017.

Бронзу в цій дисципліні взяв ще один представник України, призер Олімпійських ігор-2020 Ігор Рейзлін.

Сьогодні, 29 травня, медалі Кубка світу будуть розіграні в командних змаганнях.

Нагадаємо, раніше українці відмовилися фехтувати зі збірною росії на Кубку світу і закликали зупинити війну.

Сергій Лук'яненко
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