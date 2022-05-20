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32-річний Коноплянка продовжив контракт з «Краковією». Відомо про умови

Півзахисник взимку перебрався до чемпіонату Польщі з «Шахтаря»
Футбол Українські легіонери
22:25
32-річний Коноплянка продовжив контракт з «Краковією». Відомо про умови
Євген Коноплянка / Фото - Краковія

Півзахисник «Краків» Євген Коноплянка продовжив контракт з нинішнім клубом. Про це повідомляє прес-служба представника Екстракласи.

Взимку хавбек перейшов з «Шахтаря» до літа поточного року. Нова угода буде чинною ще 365 днів.

32-річний гравець в цьому сезоні встиг провести 9 матчів за «Краків». Результативними діями відзначитися не вдалося.

Нагадаємо, серія Коноплянки без повних офіційних матчів тривала 2 року і 2 місяця.

Сергій Стаднюк
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Теги

Євген Коноплянка Краковія

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