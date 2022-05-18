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32-річний Обамеянг завершив кар'єру в національній збірній

Форвард провів 72 матчі за Габон
Футбол У світі
18 травня 23:26
32-річний Обамеянг завершив кар'єру в національній збірній

Нападаючий «Барселони» П'єр-Емерик Обамеянг завершив кар'єру в національній збірній Габону. Про це футболіст повідомив в своєму Instagram.

«Після 13-ти років, коли я з гордістю представляв свою країну, я оголошую, що завершую свою міжнародну кар'єру. Я хотів би подякувати народ Габону і всіх, хто підтримав мене у всіх труднощах ».

32-річний Обамеянг провів за збірну Габону 72 матчі, забивши в них 30 м'ячів.

раніше Обамеянгу підкорилося круте досягнення.

Петро Приходько
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Теги

П'єр-Емерик Обамеянг

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