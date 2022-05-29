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36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»

Вчора хорват виграв Лігу чемпіонів з мадридським клубом
Футбол Прімера
18:57
36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»

36-річний півзахисник Лука Модріч підписав новий контракт з «Реалом», повідомляє Джанлука ді Марціо в своєму Twitter.

За інформацією джерела, сторони підписали нову угоду ще на рік - до 2023-го року. Модріч виступає за «Реал» з 2012-го року. За цей час він виграв Лігу чемпіонів з клубом вже 5 раз.

Контракт 36-річного Модріча закінчувався в червні 2022-го року.

Раніше стало відомо, що представники Хорватії виграють Лігу чемпіонів вже 10 років поспіль.

Петро Приходько
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Теги

Лука Модріч Реал Мадрид (футбол)

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