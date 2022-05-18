38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру

Жадсон спробує свої сили в бразильській Серії D

Колишній півзахисник «Шахтаря» жадсон не має наміру завершувати ігрову кар'єру, повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, Жадсон спробує свої сили в команді «Санта-Крус», яка виступає в бразильській Серії D.

Через кілька місяців Жадсону виповниться 39 років.

За «Шахтар» Жадсон виступав з 2005-го по 2011-й роки. Найбільше досягнення гравця з командою - Кубок UEFA в 2009-му році.

Раніше стало відомо, що «Шахтар» може продати свого лідера в «Рому».