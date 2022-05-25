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40-річний Ібрагімович готовий продовжити контракт з «Міланом»

Швед виграв чемпіонство з «россонері» в цьому році
Футбол Серія А
09:58
40-річний Ібрагімович готовий продовжити контракт з «Міланом»

Нападаючий «Мілана» златан Ібрагімович готовий продовжити контракт з італійським клубом, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter.

40-річний Ібрагімович не має наміру завершувати кар'єру футболіста, незважаючи на солідний вік.

Відомо, що сторони вже домовилися про продовження угоди ще на рік з зарплатою для Златана в 2,5 мільйона євро за сезон.

Ібрагімович став чемпіоном Італії з «Міланом» і брутально відсвяткував тріумф своєї команди.

Петро Приходько
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Теги

Златан Ібрагімович Мілан

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