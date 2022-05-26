50 тисяч фанатів «Роми» зібралося на «Олімпіко». Ось як вони святкували на перемогу в Лізі конференцій

Фінал проходив в столиці Албанії

Римська «Рома» стала переможцем першого в історії сезону Ліги конференцій. І для клубу це перший трофей з 2008 року.

Фінал проти «Феєнорда» проходив в Тирані, Албанія на «Арені Комбетаре», що вміщує всього 22,5 тисячі уболівальників. Тому обидва клуби організували перегляд матчу на великих екранах на своїх домашніх аренах.

І ось що трапилося на «Олімпіко» після перемоги «Роми»:

А футболісти залили роздягальню «Роми» пивом після перемоги в турнірі.