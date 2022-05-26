Моуріньо розплакався: «Я залишаюся в «Ромі», жодних сумнівів. Ми написали історію»
50 тисяч фанатів «Роми» зібралося на «Олімпіко». Ось як вони святкували на перемогу в Лізі конференцій
Фінал проходив в столиці Албанії
08:40
Римська «Рома» стала переможцем першого в історії сезону Ліги конференцій. І для клубу це перший трофей з 2008 року.
Фінал проти «Феєнорда» проходив в Тирані, Албанія на «Арені Комбетаре», що вміщує всього 22,5 тисячі уболівальників. Тому обидва клуби організували перегляд матчу на великих екранах на своїх домашніх аренах.
І ось що трапилося на «Олімпіко» після перемоги «Роми»:
La #Roma vince la #ConferenceLeague: invasione di campo all'Olimpico— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 25, 2022
@dariomarchetti7 pic.twitter.com/Dm7wzNMo5k
А футболісти залили роздягальню «Роми» пивом після перемоги в турнірі.
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