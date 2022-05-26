Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:50
Людина проти природи
11:00
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

50 тисяч фанатів «Роми» зібралося на «Олімпіко». Ось як вони святкували на перемогу в Лізі конференцій

Фінал проходив в столиці Албанії
Футбол Ліга конференцій UEFA
08:40
50 тисяч фанатів «Роми» зібралося на «Олімпіко». Ось як вони святкували на перемогу в Лізі конференцій

Римська «Рома» стала переможцем першого в історії сезону Ліги конференцій. І для клубу це перший трофей з 2008 року.

Фінал проти «Феєнорда» проходив в Тирані, Албанія на «Арені Комбетаре», що вміщує всього 22,5 тисячі уболівальників. Тому обидва клуби організували перегляд матчу на великих екранах на своїх домашніх аренах.

І ось що трапилося на «Олімпіко» після перемоги «Роми»:

А футболісти залили роздягальню «Роми» пивом після перемоги в турнірі.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Рома (Рим)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Моуріньо – особливий. Список досягнень португальця після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій
Моуріньо – особливий. Список досягнень португальця після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій
Футбол Ліга конференцій UEFA
10:10
Який сон? Фанати «Роми» зустрічали команду в аеропорту о 4 ночі
Який сон? Фанати «Роми» зустрічали команду в аеропорту о 4 ночі
Футбол Ліга конференцій UEFA
09:36
Моуріньо розплакався: «Я залишаюся в «Ромі», жодних сумнівів. Ми написали історію»
Моуріньо розплакався: «Я залишаюся в «Ромі», жодних сумнівів. Ми написали історію»
Футбол Ліга конференцій UEFA
08:09
«Рома» залила роздягальню пивом після перемоги у Лізі конференцій
«Рома» залила роздягальню пивом після перемоги у Лізі конференцій
Футбол Ліга конференцій UEFA
07:23
Першу в історії Лігу конференцій виграла «Рома»
Першу в історії Лігу конференцій виграла «Рома»
Футбол Ліга конференцій UEFA
00:02
Теммі Абрахам – про Лігу конференцій: «Забити у фіналі – це мрія дитинства. Але головне – виграти трофей»
Теммі Абрахам – про Лігу конференцій: «Забити у фіналі – це мрія дитинства. Але головне – виграти трофей»
Футбол Ліга конференцій UEFA
23 травня 19:54

Новини: Футбол

Їм точно потрібен Голанд? Інший новачок «Манчестер Сіті» забив шість м’ячів в одній грі
Їм точно потрібен Голанд? Інший новачок «Манчестер Сіті» забив шість м’ячів в одній грі
У світі
10:58
Миколенко дав ідеальний коментар про стиль гри збірної Шотландії. Самоіронія на рівні
Миколенко дав ідеальний коментар про стиль гри збірної Шотландії. Самоіронія на рівні
Збірна України
10:32
Моуріньо – особливий. Список досягнень португальця після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій
Моуріньо – особливий. Список досягнень португальця після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій
Ліга конференцій UEFA
10:10
Який сон? Фанати «Роми» зустрічали команду в аеропорту о 4 ночі
Який сон? Фанати «Роми» зустрічали команду в аеропорту о 4 ночі
Ліга конференцій UEFA
09:36
Збірна України проведе спаринг перед матчем проти Шотландії. Однак суперника хотілося б іншого
Збірна України проведе спаринг перед матчем проти Шотландії. Однак суперника хотілося б іншого
Збірна України
09:04
50 тисяч фанатів «Роми» зібралося на «Олімпіко». Ось як вони святкували на перемогу в Лізі конференцій
50 тисяч фанатів «Роми» зібралося на «Олімпіко». Ось як вони святкували на перемогу в Лізі конференцій
Ліга конференцій UEFA
08:40
Моуріньо розплакався: «Я залишаюся в «Ромі», жодних сумнівів. Ми написали історію»
Моуріньо розплакався: «Я залишаюся в «Ромі», жодних сумнівів. Ми написали історію»
Ліга конференцій UEFA
08:09
Зінченко: «Після чемпіонства в АПЛ я не міг довго радіти. Відразу ж починаєш думати про людей, що загинули»
Зінченко: «Після чемпіонства в АПЛ я не міг довго радіти. Відразу ж починаєш думати про людей, що загинули»
Англійська Прем'єр-ліга
07:53
«Рома» залила роздягальню пивом після перемоги у Лізі конференцій
«Рома» залила роздягальню пивом після перемоги у Лізі конференцій
Ліга конференцій UEFA
07:23
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
5
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Всі новини